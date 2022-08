Malpensa muove 9 milioni di passeggeri in sei mesi

A due anni dall’avvio della pandemia, Malpensa si ri-avvicina ai numeri di passeggeri del pre-pandemia. Lo certifica il report semestrale di Assaeroporti, basato appunto sulle statistiche dei primi sei mesi.

8.983.919 i passeggeri complessivi, tra quelli in arrivo e quelli in partenza, a fronte di 86.398 movimenti (cioè decolli e atterraggi). Come sempre lo scalo intercontinentale di Milano segue solo Roma Fiumicino, che ha visto 11.655.414 passeggeri e 92.289 movimenti.

Se la “classifica” ripropone le posizioni pre-pandemia, c’è una differenza nella ripresa: Malpensa si riprende più in fretta dell’aeroporto di Roma, dal momento che oggi registra un -28,4% contro il -43,3% di Fiumicino (più marcata la differenza sui movimenti-13,6% contro il -38,7%).

Chicago , una delle nuove destinazioni intercontinentali da Malpensa

Secondo la classifica Skytrax World Airport Awards, che confronta i migliori scali mondali, l’aeroporto intercontinentale di Milano è all’83esimo posto della lista.

Korean Air è uno dei vettori tornati in questa estate 2022

Il settore aeroportuale continua ad essere comunque ampiamente sussidiato in questa fase di crisi e contrazione del traffico: Regione Lombardia ha stanziato a marzo 2022 8,5 milioni per Malpensa e Linate (i due scali Sea) e 1,5 milioni di euro per Orio al Serio. “Con la misura si è voluto sostenere in modo concreto gli aeroporti colpiti dalla riduzione del traffico passeggeri in seguito alla crisi Covid”.