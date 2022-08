Nella vigna ad Angera del sindaco Porotti: “La mia uva sta bene e a fine mese si vendemmia”

Sarà meno ma di qualità maggiore. Massimo Porotti, oltre a essere sindaco di Biandronno, è un viticoltore ( e vinificatore) amatoriale: « Volevo un giardino ma nel 2015 mi è capitata l’occasione e, con il mio socio Alberto Graglia, mi sono buttato in quest’avventura».

Nella vigna ci sono circa 600 piante : « Produciamo Nebbiolo, Merlot e Shiraz ma solo per noi. Abbiamo iniziato per curiosità per capire cosa c’è dietro a una bottiglia di vino e ci siamo appassionati. Sappiate che è davvero un’impresa. Occorrono mille attenzioni e riguardi».

Ma come sarà quest’anno la produzione visto il tempo davvero anomalo?

« Ho appena controllato le mie uve e devo dire che stanno bene. Ho verificato i gradi zuccherini che stanno raggiungendo livelli mai visti prima. E questo è stato possibile grazie alla siccità e al grande caldo. A parte la popillia infestante all’inizio, ora tutto procede regolarmente. Il secco ha evitato le muffe che sono davvero fastidiose e costringono a diversi trattamenti. Quindi a fine agosto, inizio settembre, ci sarà la vendemmia. E ci aspettiamo un vino ottimo, anche se sarà in quantità minore».

Un hobby impegnativo ma ricco di soddisfazioni per il sindaco Porotti che, tra il lavoro e gli impegni istituzionali, almeno un paio di volte alla settimana va in vigna a controllare le viti e l’uva: « È un’esperienza nata per curiosità che mi ha appassionato. Ma, credetemi, è davvero dura. Apprezzate ogni bottiglia di vino artigianale perchè è sempre il risultato di un grande lavoro e impegno costante».