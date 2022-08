Osservazioni sull’ospedale unico Gallarate-Busto: “Si fa di tutto per impedire che i cittadini possano partecipare”

«G’han metu ses ann per tià fora un metaprogetto e mo pretendan che la pöra gent che con i tass la paga tus coss, la faga i uservaziun in trenta dì a studià i cart (che in ghen no nanca tucc) al post de vès in ferii». Tradotto dal dialetto significa: «Ci hanno messo sei anni per produrre un metaprogetto e adesso pretendono che la povera gente che con le tasse paga il tutto, faccia le osservazioni in trenta giorni, ad agosto, studiando le carte (che non ci sono nemmeno tutte) al posto di essere in ferie?».

Lo dichiara il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto in merito all’apertura, alcuni giorni fa, della fase delle osservazioni nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica sul “metaprogetto” dell’ospedale di Busto Arsizio e Gallarate previsto nella zona della periferia Nord di Busto Arsizio.

Il termine entro il quale cittadini, enti pubblici e associazioni dovranno presentare le proprie osservazioni scadrà il prossimo 25 agosto, ma il materiale, il Rapporto Preliminare con relativi allegati (qui; qui invece la scheda Sives), è stato messo a disposizione soltanto lo scorso 27 luglio.

«Lo proviamo a dire anche in dialetto, sia mai che così lo comprendono anche i vertici della Regione – si legge nella nota del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto -. Non solo è stato derogato il dibattito pubblico, non solo le osservazioni si devono fare entro il 25 agosto, ma sul portale SIVAS neppure sono presenti tutti i documenti. Il documento di scoping cita infatti il documento preliminare alla progettazione sviluppato da ASST Valle Olona nel luglio 2021. Documento che risulta approvato con deliberazione di ASST n. 149 del 15.02.2022. Il documento non è però disponibile in SIVAS. E neppure nell’albo pretorio e in amministrazione trasparente della ASST la delibera e il documento sono disponibili. Stessa storia per la citata Relazione tecnica del Masterplan Progettuale sviluppato dalla società InAr nel maggio 2022».

«Insomma si fa di tutto per impedire che i cittadini possano partecipare o anche semplicemente conoscere – continua la nota -. Si deroga anche alla trasparenza, non certo un bel segnale in vista della gestione degli appalti e delle possibili infiltrazioni di aziende collegate alle mafie, e conseguentemente sulla gestione della sicurezza dei lavoratori nei cantieri. Continueremo a informare e informarci, nonostante le difficoltà ad avere pubblicamente i documenti. Continueremo a difendere il nostro diritto alla salute, di fronte a chi non conosce e non vuole conoscere i bisogni sanitari della popolazione, elemento invece essenziale per progettare qualunque intervento in ambito sanitario. Ma d’altra parte cosa aspettarsi da chi indica come proponente l’ASST Insubria, confondendo ATS e ASST?».

Tutte le notizie sull’ospedale unico qui.