Il progetto Green School Varese in classifica tra i migliori d’Italia, verrà sperimentato anche in altre scuole

L’esperienza made in Varese, già diffusa in gran parte della Lombardia, sarà sperimentata e sviluppata in altre realtà italiane grazie all’ottenimento del finanziamento del progetto da parte dell’Agenzia Italiana alla Cooperazione allo Sviluppo che ha valutato e classificato il progetto Green School Italia al terzo posto tra tutte le proposte presentate dagli enti pubblici italiani al bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2021 (link con graduatoria: https://www.aics.gov.it/news/2022/70791/).

Green School è un progetto di Agenda 21 Laghi, Provincia di Varese, Centro per un appropriato sviluppo tecnologico (CAST), Università dell’Insubria, JRC Ispra. Nato nel 2009, il progetto ha come obiettivo promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli su rifiuti, mobilità, energia e spreco alimentare, i cui effetti vengono misurati in kg di CO2 non immessa nell’atmosfera. Green School intende promuovere una presa di coscienza da parte di personale docente, alunni e famiglie sul contributo che ognuno può dare all’attenuazione dei cambiamenti climatici, e incoraggiare gli istituti già avviati verso un percorso di riduzione delle emissioni a proseguire nell’adozione e interiorizzazione delle buone pratiche (link per un ulteriore approfondimento: https://www.green-school.it/)

Il nuovo progetto Green School Italia è stato ideato dal Comitato Tecnico Scientifico Green School, ossia da Provincia di Varese, CAST, Università degli Studi dell’Insubria, Agenda 21 Laghi. Candidato da Provincia di Varese come capofila, Green School Italia prevede la sperimentazione di Green School in altri contesti italiani (Regione valle D’Aosta, Città metropolitane di Cagliari e di Roma, Città e Provincia di Livorno) con lo scopo di sviluppare il programma integrandolo con i risultati positivi derivanti dal confronto con le altre realtà e portandolo ad un livello di esperienza nazionale da presentare alle sedi istituzionali opportune (MIUR e MITE) per un suo ulteriore riconoscimento di best practice italiana di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.

Pertanto, oltre ai membri del CTS Green School, il progetto Green School Italia sarà realizzato grazie al partenariato con i seguenti soggetti:

– Città Metropolitana di Cagliari (CA);

– Associazione Efys (CA);

– Città Metropolitana di Roma (RM);

– ASIA Onlus (RM);

– Azienda Ambientale di Pubblico Servizio (AAMPS) di Livorno (LI);

– Cooperativa Brikke Brakke (LI);

– Cooperativa Erica (CN);

– Università degli Studi di Parma;

– Istituto Oikos Onlus (MI).

Il valore totale del progetto ammonterà a € 644.503,80, di cui € 78.800,00 (pari al 12%) coperti dai contributi dei vari partner ed € 565.703,80 (pari all'88%) cofinanziati dall'Agenzia. "Grazie al lavoro egregiamente svolto dal Settore Ambiente della Provincia di Varese, il progetto Green School diventerà una realtà consolidata a livello nazionale con la vittoria del bando che ci ha visto capofila. Il futuro delle nuove generazioni è nelle loro mani, ma il compito delle amministrazioni è quello di renderli consapevoli di questo potenziale. Un sentito ringraziamento a Grazia Pirocca, Sara Barbieri e Paolo Landini dell'Ufficio Sostenibilità ambientale dell'Area Tecnica della Provincia di Varese: senza la loro costanza tutto non sarebbe stato possibile" – ha dichiarato il Consigliere Marco Colombo, delegato all'ambiente, al servizio idrico integrato e alle piste ciclabili.