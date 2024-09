Storie di riconciliazione tra israeliani e palestinesi al Teatro di Varese: l’incontro con Parents Circle

Il 7 ottobre 2024, alle 21, il Teatro di Varese ospiterà un incontro dal titolo “Storie di riconciliazione tra famiglie israeliane e palestinesi nell’esperienza di Parents Circle“. L’evento offrirà uno spazio di riflessione e dialogo grazie alla presenza di Robi Damelin e Laila Alsheikh, membri del Parents Circle-Families Forum, un’organizzazione israelo-palestinese che promuove la pace attraverso un processo di riconciliazione.

Con loro interverrà anche Claudia Mazzucato, docente di diritto penale e giustizia riparativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che arricchirà la discussione con la sua esperienza accademica.

L’ingresso è libero ed è un’occasione importante per riflettere sui temi della pace e della tolleranza, attraverso la testimonianza diretta di chi vive quotidianamente il dialogo tra famiglie colpite dal conflitto israelo-palestinese.

L’evento è organizzato in collaborazione con Parents Circle, un’associazione che lavora per educare e sensibilizzare alla riconciliazione come base fondamentale per una pace duratura, gode del partrocinio del Comune di varese e del sostegno del centro culturale Massimiliano Kolbe, dell’associazione Persone e Città, di AIC-Associazione Italiana Centri Culturali, di Concreo Edizioni, RMF_Radio Missione Francescama e di Ammira.