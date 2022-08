Riconoscere piante e fiori, a Viggiù un corso di botanica con Naturalis Insubria

Sabato 3 settembre una giornata per scoprire segreti e curiosità del regno vegetale nelle sue innumerevoli forme

L’associazione Naturalis Insubria di Clivio organizza per sabato 3 settembre un corso di botanica sul campo.

L’appuntamento è per le 9 alla chiesa Sant’Elia di Viggiù, per una giornata all’aria aperta alla scoperta del meraviglioso mondo vegetale nelle sue innumerevoli forme, con i suoi segreti e curiosità.

Durante le giornata si impareranno basi di anatomia vegetale, i tre grandi gruppi delle piante terrestri e come riconoscerli a colpo d’occhio. Si scopriranno cose sorprendenti sugli alberi e le principali caratteristiche da osservare per una facile, rapida e corretta identificazione, e si imparerà ad avere un occhio critico nell’osservare diversi tipi di ambienti e capire come e dove l’uomo è intervenuto.

Si consiglia abbigliamento tecnico e scarpe da escursionismo, merenda al sacco ed acqua.

La partecipazione al corso prevede un costo di 30 euro.

Per iscrizioni e informazioni scrivere una mail ainfo@naturalisinsubria.it o chiamare il numero 347 8252947.

Qui la locandina con tutti i dettagli