Scappa contromano a Jerago con Orago e la polizia stradale lo arresta

Viaggiavano in 4 su un’auto tanto da insospettire la Stradale che li ha fermati per un controllo ma al momento di presentare i documenti il conducente a pigiato sull’acceleratore cercando di seminare la pattuglia. È successo ieri, 2 agosto in autostrada con gli agenti che sono riusciti a fermare il veicolo solo dopo una rocambolesca fuga dove non è mancato il colpo di scena finale: l’imbocco in contromano di una rampa autostradale.

È successo ieri sera a Jerago con Orago quando la pattuglia della polizia stradale di Busto-Olgiate Olona è riuscita ad intercettare l’auto guidata da un marocchino dopo l’inseguimento partito da Gallarate.

In autostrada il veicolo inseguito ha effettuato manovre azzardate zigzagando fra le auto mettendo a repentaglio la vita dei viaggiatori e degli agenti. La resistenza a pubblico ufficiale è costata all’uomo al volante l’arresto in flagranza di reato, atto convalidato cui è seguita stamane dinanzi al giudice il patteggiamento in rito direttissimo per un anno di reclusione.