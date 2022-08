Sequestrato e rapinato dagli spacciatori, disavventura per un 18enne di Busto Arsizio a Riccione

Disavventura per un turista diciottenne di Busto Arsizio a Riccione, balzata nei giorni scorsi alle cronache per l’allarme sicurezza lanciato dal noto rapper Emis Killa che l’ha paragonata a Marsiglia per il livello di pericolosità raggiunto dalla città del litorale romagnolo.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e riportato da NewsRimini.it, sarebbe stato sequestrato da un gruppo di spacciatori senegalesi dai quali aveva acquistato insieme ad un 24enne suo amico e concittadino, una dose di marijuana. Una volta consegnata, però, il 24enne è scappato a gambe levate, convinto di essere seguito dal suo amico, ma il 18enne è stato subito bloccato dagli spacciatori. Sotto la minaccia di un coltello gli hanno sottratto lo smartphone e lo hanno costretto a prelevare altri soldi al bancomat.

La scena è stata notata da una guardia notturna che ha avvisato immediatamente i carabinieri che hanno inviato una pattuglia sul posto e hanno fermato i tre senegalesi con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata in concorso e detenzione e spaccio di stupefacenti