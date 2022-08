Un corso online per diventare influencer con Erasmus +

Un’opportunità per gli studenti che vogliono intraprendere un percorso di lavoro nel digitale. Il progetto Academy influencers realizzato in collaborazione col programma europeo Erasmus +, propone un corso online gratuito per fornire competenze utili per avviare una carriera negli ambiti innovativi della comunicazione.

Per partecipare è sufficiente iscriversi gratuitamente sul sito di Academy influencers a questo link. A questo punto non resta altro che seguire le lezioni online. Una volta completato il corso e compilato il test di apprendimento, i partecipanti riceveranno un attestato europeo utile da inserire nel curriculum. Chi concluderà il percorso di formazione, verrà inserito all’interno di uno sportello online frequentato da aziende europee alla ricerca di influencer adatti alle loro esigenze.

L’obiettivo del corso è offrire ai partecipanti quelle conoscenze e strategie utili per costruire una carriera da influencer attraverso un percorso di formazione flessibile durante il periodo estivo, in modo da non ostacolare impegni lavorativi e di studio. L’iniziativa è dedicata ai giovani dai 18 ai 30 anni.