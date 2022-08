Un pareggio e una vittoria per la Pro Patria nel triangolare di Borgosesia

A Borgosesia la Pro Patria incasella un’altra vittoria e il primo pareggio di questo lungo pre-campionato, in attesa della Coppa Italia e del fischio d’inizio della prossima Serie C. (foto d’archivio di Roberta Corradin)

Nel “triangolare piemontese“, per la squadra di Busto Arsizio ufficialmente un allenamento congiunto con Verbania e Borgosesia, a “far notizia” è il primo gol incassato dalla difesa di Jorge Vargas, che finora era infatti rimasta inviolata contro Milan Primavera, Castanese e Verbano.

A rompere l’imbattibilità, durata 305 minuti di gioco, del duo di portieri Mangano/Del Favero – finora alternati da Vargas per 45′ minuti ciascuno – il centrocampista del Verbania Tettamanti, in gol a 1o’ dalla fine della prima partita del triangolare.

Ad andare a segno per i tigrotti sono stati invece il centrocampista numero 10 Gianluca Nicco, fresco di festeggiamenti per il suo 34esimo compleanno, e l’attaccante Davide Castelli, per lui seconda rete consecutiva dopo il destro all’angolino realizzato contro il Verbano.