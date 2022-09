A 8 Milano – Varese: chiusura notturna dello svincolo di Buguggiate e Gallarate-Gattico

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Gallarate-Gattico, si potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000, immettersi sulla SP26 verso Varese e sulla SP341, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Cavaria, al km 34+000, per proseguire in direzione di Varese.