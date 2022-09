Aime “Mette in piazza” a Varese le quattro anime della campagna elettorale

Quattro candidati di alto profilo – Capolista nelle loro liste o candidati all’Uninominale, come Pellicini – un palco in piazza che costringe anche i passanti ad ascoltare sprazzi del loro futuro, come pnrr, crisi energetica o tasse, quattro domande ben assestate sui temi del momento: sono i tre ingredienti fondamentali dell’incontro che Aime Italia ha organizzato in piazza Monte Grappa a Varese nella serata di giovedì 8 settembre, come contributo di discussione alla campagna elettorale.

Protagonisti i candidati Alessandro Alfieri (Partito Democratico), Antonio Ferrara (M5S), Maria Chiara Gadda (Italia Viva -Azione) e Andrea Pellicini (FDI e centrodestra), che hanno dibattuto sulle domande poste dal Giovanni Lucchina, direttore di Aime e oggi conduttore della serata.

Dopo un’introduzione segnata dalle parole di una imprenditrice, Romana dell’Erba, i quattro candidati hanno risposto a domande sulla crisi energetica, su inflazione e riforma fiscale, su reddito di cittadinanza e welfare, su come usare i fondi del PNRR: con civiltà e con risposte dense di contenuti, da chi ha vissuto le leggi dagli scranni del parlamento (Alfieri e Gadda) e da chi li vuole cambiare entrandoci (Ferrara e Pellicini).

L’intero incontro è stato proposto in diretta Facebook dalla pagina di Aime: trovae la diretta qui sotto.