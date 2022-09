Al via ai lavori per gli attraversamenti pedonali rialzati in via Isonzo e via Garibaldi ad Azzate

Da domani – venerdì 2 settembre – partiranno i lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Isonzo e via Garibaldi di Azzate, la strada che porta dal centro cittadino a Brunello.

Il progetto, redatto dal comandante della Polizia Locale Gennaro Portogallo, prevede la realizzazione di 6 attraversamenti pedonali rialzati che, oltre ad una maggiore sicurezza per i pedoni, hanno la funzione di rallentatori di velocità.

«L’inizio delle opere – spiega il comandante della polizia locale gestione associata – sarà nel tratto più trafficato, così da sfruttare l’ultimo periodo prima dell’inizio delle scuole, evitando i giorni in cui la viabilità si intensificherà. L’auspicio dell’amministrazione comunale è riuscire a terminare i lavori nel giro di due o tre giorni».

«La strada – conclude il comandante – non verrà completamente chiusa al transito ma, nel tratto interessato, ci sarà il senso unico alternato. I restanti attraversamenti saranno poi realizzati nei giorni successivi, ma verranno effettuati su strade meno problematiche».