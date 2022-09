Al via a Varese la seconda settimana di “FestiVALettura – Il libro esposto” con lo scrittore Valerio Raffaele

Si aprirà venerdì 2 settembre con l’esposizione di testi e il Giralibro presso la sede dell’associazione in Via Del Cairo

Prende il via venerdì 2 settembre la seconda settimana di “FestiVALettura – Il libro esposto”, rassegna culturale organizzata dall’associazione “Un’altra storia” in svolgimento a Varese dal 26 agosto al 2 ottobre.

La seconda settimana si aprirà venerdì 2 settembre con l’esposizione di testi e il Giralibro presso la sede dell’associazione (in Via Del Cairo 34), e proseguirà per tutto il weekend negli orari indicati all’ingresso.

La rassegna proseguirà Sabato 3 settembre alle ore 18.00, presso il Bar DNA a Masnago, con il secondo evento del ciclo “Storie dal mondo” – questa volta focalizzato sull’Est Europa: Valerio Raffaele, scrittore geografo e insegnante, condurrà il pubblico in un percorso di conoscenza di due tra le zone più complesse e critiche del nostro continente attraverso i suoi libri “Le mani sull’Ucraina. Viaggio in un Paese in guerra” (Etnie Edizioni, 2018) e “La rotta spezzata. Da Istanbul a Horgos sulla via dei migranti” (Ed. Goware, 2019)

Il FestiVALettura proseguirà poi nel weekend 9-11 settembre sempre con l’esposizione libraria e con gli scrittori Nicoletta Dentico, Claudio Citterio, Roberta Frattini e Sara Pennacchio.

Info:

pagina FB: Illibroesposto

Cell 338 7075200

varese@unaltrastoria.org