Anche Auser Busto Arsizio partecipa a “Cuori in piazza” con due eventi

Domenica 11 settembre, dalle 9.00 alle 20.00, Auser Busto sarà presente in Piazza Santa Maria durante la manifestazione “Cuori in Piazza”: «Un invito per conoscerci o rincontrarci». Durante la giornata, presso lo stand due momenti di incontro e socialità.

Al mattino (ore 10.30)

Agorà creativa: un laboratorio artistico aperto ad adulti e bambini

per iscriversi inviare una mail a info@spazioincontroarti.it

Un’occasione per conoscere le attività dello “Spazio Incontro“ nelle quali la rete di associazioni (Auser Insieme Busto Arsizio, Assieme a Francesco, Evolvere e 26×1 insieme ad Ass. del Gallaratese), si è impegnata negli ultimi 3 anni attraverso i progetti Arte per non stare in disparte e Nuove Trame.

Al pomeriggio (ore 14.30)

Di mano in mano – Piccolo torneo di burraco

(10 tavoli per max 40 partecipanti) a sostegno del Filo d’Argento (iscrizione con libera donazione )

premi per le prime tre coppie consistenti in “buoni spesa”.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro la giornata di venerdì (tel.0331 320942 tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00).