Arsago Seprio si prepara alla “Terza d’Utubar”, la festa del paese

Un weekend speciale sabato 15 e domenica 16 di ottobre, per la festa del paese. In quei giorni tutti i luoghi di interesse di Arsago saranno aperti

È la festa del paese, ma è anche una ricorrenza storica che richiama nel cuore di Arsago Seprio centinaia di persone e di arsaghesi che in questo giorno scendono in piazza e colgono l’occasione per ritrovarsi.

«La Terza d’Utubar è la festa che viene organizzata ogni terza domenica del mese di ottobre e ha origine già a inizio del Novecento: i neo-diciottenni si riunivano e facevano festa», spiega Stefano Avossa, presidente della Pro Loco, l’associazione che la organizza in sinergia con tutte le altre realtà delle paese. Un evento che non si è fermato con il Coronavirus

«La Pro Loco l’ha modernizzata negli anni – continua Avossa – e quest’anno, con il rinnovo del direttivo, si è voluto modificare un po’ il programma: rimangono la processione e il palo della cuccagna, ma abbiamo aggiunto la data di sabato 15 ottobre con una piccola notte bianca. Ci saranno lo street food, il momento del premio Brosella, la competizione dolciaria e molto altro».

«Mi faccio portavoce della nuova squadra Pro Loco che si è insediata a fine aprile e che si è fin da subito adoperata con slancio e determinazione per il nostro paese rinnovando la tradizione e la storia dell’associazione fatta di cinquant’anni di successi e idee brillanti. Stiamo lavorando assiduamente e compatti per la realizzazione di numerosi progetti per l’anno in corso e per il prossimo pensando a importanti novità per la rinascita sociale di Arsago e nell’ottica di una sua promozione turistica, allargando i confini territoriali in una prospettiva di collaborazione con tutte le associazioni arsaghesi e non solo. Il grande evento della Terza d’Utubar sarà un concreto esempio del connubio tra le tradizioni irrinunciabili e una visione moderna e al passo con i tempi».

Il programma

Quindi, si parte sabato 15 ottobre: la competizione del premio Brusella inizierà alle 20.30. Il dolce dovrà essere obbligatoriamente autoprodotto e farcito con le mele: una giuria selezionata tra i cittadini avrà il compito di assaggiare e votare ogni dolce fino a decretare la brusela più buona di Arsago e assegnare così il primo Premio Brusela.

La processione e il momento del palo della cuccagna sarà domenica 16 ottobre, insieme alla presentazione del palio di giugno 2023.

In quei giorni tutti i luoghi di interesse di Arsago saranno aperti al pubblico e l’ingresso sarà gratuito.