Per il bando del commercio Varese punta su Biumo Inferiore

Biumo Inferiore è al centro di un grande progetto di riqualificazione e di sviluppo del tessuto commerciale. Il Comune di Varese infatti, ha partecipato al bando di Regione Lombardia per lo sviluppo dei distretti del commercio e ha scelto il quartiere varesino come protagonista del progetto.

Per la partecipazione al bando si è costituito un ampio partenariato composto dal Comune di Varese, dal Distretto urbano del Commercio, Confcommercio Uniascom provincia di Varese, Confcommercio Ascom Varese, Confesercenti Regionale Lombardia, la Camera di Commercio di Varese e Aime.

Le risorse previste dal bando regionale ammontano fino a 630 mila per il cofinanziamento di progetti già in via di realizzazione. La decisione dunque è ricaduta sul quartiere di Biumo dove già si sta portando avanti la realizzazione del nuovo studentato. In caso di aggiudicazione dunque, il Comune prevede di impiegare le risorse ottenute in tre filoni di sviluppo. Quattrocento mila euro andrebbero a cofinanziare il più ampio progetto da 800 mila euro per la riqualificazione di piazza XXVI maggio e del parco Calogero Marrone a Biumo Inferiore.

Una parte delle risorse regionale, 200 mila euro, verranno distribuite invece tramite bando comunale alle imprese del territorio. Mentre 30 mila euro saranno destinati al cofinanziamento della spesa, già prevista di circa 300 mila euro, per la realizzazione di diverse iniziative finalizzate principalmente all’accrescimento dell’attrattività del distretto commerciale varesino e al sostegno di aperture di nuove attività in spazi commerciali sfitti.

«Si tratta – spiega la vicesindaca e assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – di un grande progetto di sviluppo per il quartiere di Biumo Inferiore. L’aggiudicazione di questo bando regionale infatti ci consentirebbe di cofinanziare progetti di riqualificazione già in corso, avviarne di nuove e finanziare nuove iniziative per il sostegno al commercio e alle attività. Sostenendo così in modo concreto chi vuole contribuire alla rinascita del quartiere e allo stesso tempo riqualificare gli spazi del rione».

« Questo progetto è il naturale completamento della rigenerazione che porterà lo studentato universitario e la riqualificazione degli spazi del quartiere di Biumo – aggiunge l’assessore Andrea Civati – Per questo abbiamo deciso di partecipare anche questo bando che si concentra sullo sviluppo commerciale ed economico del quartiere».

Anche Gallarate e Busto Arsizio hanno presentato candidature per il bando.