Castellanza, aperte le candidature per le benemerenze civiche

Scade lunedì 31 Ottobre il termine per presentare le proposte di candidatura per la concessione delle civiche benemerenze con le quali la città di Castellanza premia coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle professioni e del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato sociale, nonché con gesti di coraggio e abnegazione, abbiano giovato e reso onore alla città di Castellanza.

Possono essere insigniti delle Civiche benemerenze i cittadini di Castellanza, singoli od organizzati in associazioni, comitati, enti, istituzioni, società. Il riconoscimento è costituito dalla Targa di benemerenza civica con lo stemma della città placcato in oro o con l’Attestato di riconoscimento Civico.

Le proposte per individuare i cittadini a cui attribuire la benemerenza possono essere inoltrate dai singoli cittadini, dalle Associazioni, dagli Enti, nonché da parte degli Amministratori, Sindaco, Consiglieri Comunali, Assessori. Insomma da tutti coloro che per loro conoscenza diretta siano in grado di segnalare le persone ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante la Benemerenza civica.

Le candidature dovranno essere accompagnate da una breve biografia della persona e/o dell’associazione, ente o gruppo proposto, e da una relazione documentata ed esauriente, contenente ogni elemento informativo necessario a motivare l’assegnazione della civica benemerenza. Le proposte dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e presentate all’Ufficio Protocollo del comune di Castellanza entro il giorno lunedì 31 Ottobre 2022.

Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione costituita da tutti i membri della Commissione Capigruppo Consiliari più il Segretario Generale del Comune.

A partire dal 2017 la cerimonia non è più annuale, ma si svolge ogni tre anni secondo quanto stabilito dalle modifiche al Regolamento apportate dal Consiglio comunale. La consegna delle benemerenze avverrà nel corso della cerimonia ufficiale che si svolgerà in concomitanza della ricorrenza della Festa di San Giulio il prossimo 29 gennaio 2023.

LE BENEMERENZE CIVICHE DAL 2007 AD OGGI

Anno 2007: SILVIO PRANDONI – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ FAMIGLIARE;

Anno 2008: CORPO MUSICALE S. CECILIA – GIANCARLO POZZI;

Anno 2009: AVIS (benemerito) – LUCA GIANAZZA (attestato) – CARLO UBOLDI (attestato);

Anno 2010: LINO LEOPOLDO ROSSINI (benemerito) – LUIGIA RAIMONDI (benemerito) – ROSINA FERRARIO (attestato) – ROSA ANNA RIGO BO (attestato) – CESARINA GARLASCHELLI (attestato);

Anno 2011: CAI (benemerito) – DON LUIGI BRAZZELLI (benemerito) – GRAZIA FRESCO HONEGGER (attestato) – MARIO RIODA (attestato);

Anno 2012: luogotenente GIUSEPPE ZAGARRI’ (benemerito) – GRUPPO SPORTIVO TAPASCIONI (benemerito);

Anno 2013: Don GIAMPIERO CERIANI (benemerito)

Anno 2014: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (benemerita) – VOLONTARI TEATRO DI VIA DANTE (attestato);

Anno 2015: Gen. di Corpo d’Armata GIORGIO BATTISTI (benemerito) – ASD CASTELLANZA PESI (benemerita) – GRUPPO DI RICERCA STORICA E ARCHEOLOGICA (attestato) – Ing. ANTONIO TELLARINI (attestato) – Sig. GIANFRANCO ZAFFARONI (attestato);

Anno 2016: ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE (benemerito) – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE (benemerito) – Sig.ra RAIMONDI ELDA e VOLONTARI SCUOLE MATERNE (benemeriti) – ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO (attestato) – Dr. CIRO CASCONE (attestato) – Padre IVO ANSELMI (attestato).

Anno 2017: COMPAGNIA TEATRALE ENTRATA DI SICUREZZA (benemerito) – CENTRO AIUTO ALLA VITA (CAV) – Sig.ra RABOLINI GIOVANNI (attestato) – GIANNINO LANDONI (attestato) – PADRE PIERINO LANDONIO (attestato) e I.T.C. FACCHINETTI – GRUPPO ROBOTICA (attestato).

Anno 2020: MENSA PADRE NOSTRO (benemerito) – LIUC (benemerito) – RITA COLOMBO (attestato) – ERNESTO SALVIA (attestato) – PADREA GIANBATTISTA MORONI (attestato) – ANDREINA COLOMBO PASSONI (attestato) – CORRAZZINI RENATO (attestato)