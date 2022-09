Cento moto storiche nel centro di Varese per la “Sei giorni”

Un centinaio di moto storiche al via per la Sei Giorni di Varese. Un’esperienza di sella nata nel 1951 e stavolta lunga 120 km tra Varesotto, Vergante e laghi.

Nel settembre 1951 si disputò a Varese la gara di moto regolarità più importante al mondo che ogni anno, dal 1911 ad oggi, coinvolge una nazione: è la “Sei Giorni” che, 71 anni fa, vide al via dall’Ippodromo delle Bettole di Varese centinaia di piloti in rappresentanza di decine di Stati.

Il Club Varese Auto Moto Storiche, fedele interprete sul territorio della rivalutazione storica di grandi eventi motoristici – come la Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori per auto storiche – da undici anni ha riportato alla luce la celebre “ISD International Six Days Varese” e ogni anno la ripropone per moto d’epoca sintetizzata in un giorno.

Sabato 17 settembre, ore 8.30-9.30, nel cuore della città di Varese è convocato il raduno con un centinaio di moto iscritte e provenienti da svariate regioni d’Italia, datate dagli anni Venti al 1992.

Alle ore 10, da Corso Matteotti a Varese, sul tappeto rosso sfileranno in tre grandi classi: le anteguerra (Guzzi, Sunbeam, Gilera, Ariel, Rudge, Norton, Matchless, Sertum, ecc), poi le moto post bellum di maggior rilievo.

La classe più numerosa è composta da scooter storici, pezzi rari, in primis le Vespa che proprio nel 1951 a Varese vinsero la medaglia d’oro con la squadra ufficiale della Casa di Pontedera, composta anche da chi per anni è stato il mossiere della Sei Giorni di Varese, Giuseppe Cau.

Dieci le prove crono di precisione – a 30 orari – programmate in Via Montello a Varese, nel parco di Villa Bernocchi; il serpentone si snoda lungo il lago di Varese, poi Somma Lombardo, Arona, Stresa, Verbania, traghetto per Laveno, passerella a Cadrezzate nel parco comunale di Villa Quaini.

Gran finale alle ore 18 con l’arrivo in Corso Matteotti con il concorso d’eleganza che valorizza qualità delle moto conservate o restaurate in sintonia con gli abiti dell’equipaggio. Componenti della giuria sono il direttore del mensile “InSella” Ferdinando Restelli e la presidente del comitato Va-Terra-di-Moto, Annalisa Mentasti. Premi speciali intitolati a Ghezzi Moto Varese.

Quest’anno la XI Sei Giorni per moto storiche è dedicata alla figura di Gianni Manuzzato di Azzate, prematuramente scomparso, sin dalla prima edizione rievocativa della Sei Giorni presente in sella alla sua Zundapp 200, per anni consigliere ed infaticabile appassionato al servizio del club Vams.

Una decina i motoclub iscritti da Foggia, Merano, Torino, Firenze, Macerata, Arezzo, oltre a Busto Arsizio, Travedona Monate, Varese. Proficua la collaborazione con il comitato Varese Terra di Moto che da cinque anni rappresenta a livello nazionale le aziende del Varesotto produttrici di moto e componentistica, motoclub e team.

ORARI E PERCORSO

Ore 8.15-9.30 ritrovo: Varese – Corso Matteotti – ingresso da Piazza Monte Grappa

accoglienza, consegna busta evento, caffè di benvenuto con brioche.

Ore 9.45: Varese – pre partenza a motore spento e briefing / foto al gonfiabile.

Ore 10: Varese centro – PARTENZA – Corso Matteotti

– Via Veratti, Aguggiari al semaforo a sx via Montello: Villa Bernocchi prove d’abilità.

– Villa Bernocchi, V.le Aguggiari, via Staurenghi, al semaforo a DX, alla rotatoria la terza strada a DX via XXV Aprile, alla rotatoria Questura prendi la seconda strada Via Trentini, a rotatoria Coop la terza a destra via Trolli poi la prima a DX via Corridoni.

– MODERARE VELOCITA’: DISCESA con TRE TORNANTI.

– In fondo discesa vai a SX e alla rotonda Capolago (aereo) prosegui a DX per SP36.

– !!! A Bodio Lomnago rotonda prendi la terza strada, via Beltrami, via Bossi, a DX via Monte Grappa, salita x Lomnago, strada principale per Tordera, Villadosia, Cimbro.

– !!! alla rotonda prendi la seconda strada per Somma Lombardo (NON per Vergiate).

– Al bivio a T per Somma L.-Vergiate prendere a sinistra per Somma Lombardo.

– A Somma L. superato hotel Hilton Garden svoltare a destra e seguire per Varallo P !!!

– In discesa cautela, seguire la strada principale SS 336 e NON SVOLTARE per Golasecca, moderare la velocità… !!! alla fermata – PAUSA al termine discesa.

Ore 11.20 circa: pausa al Bar Panperduto, Canottieri 6, Somma L. lungo SS 336, è a 500 mt prima del ponte Lombardia-Piemonte, centrale Porto della Torre. Direzione Varallo Pombia, dopo Varallo rotatoria prima a destra direzione Arona Rotatoria seconda a destra verso Borgo Ticino.

Rotatoria Esselunga seconda a destra direzione Arona e seguire direzione Stresa

!!! Uscita Arona strada lacuale svoltare salita a SX Dagnente-Massino-Colosso S.Carlo

– Transitare a fianco Colosso San Carlo poi via Verbano direzione Dagnente – Ghevio.

– Ghevio a destra direzione Lesa – Massino Visconti

– !!! Massino Visconti di fronte cimitero svoltare a SX e salire agriturismo S.Salvatore.

Ore 13 – Pranzo vista lago –

– DOPO PRANZO cautela: Discesa verso Massino Visconti e attraversamento paese.

– !!! Centro Massino Visconti !!! a svoltare a sinistra su via Roma (filiale BNL) !!!

– Proseguire su strada alto Vergante direzione Brovello Carpugnino

– !!! Dopo Carpugnino svincolo autostrada prendere la 4° a destra direzione STRESA !!!

– Stop a destra via per Gignese – direzione Stresa. CAUTELA IN DISCESA vista LAGO.

– !!! A Stresa rotatoria Conad via Carducci svoltare a destra via Fulgosi !!!

– Al Lungolago Stresa svoltare a sx verso Baveno-Feriolo, rotatoria dritto x Verbania

– In fondo al rettilineo Rotatoria prima a destra direzione Verbania – Intra.

– !!! Intra sul ponte svincolo verso Imbarco traghetti (prossimità ristorante Sushi 0)

– Imbarco traghetti, verifica assistenza in loco. BIGLIETTO GIA’ PAGATO, stare in gruppo con le moto evento. Salire sul traghetto lasciando coupon, in ordine di numero.

– Allo sbarco Laveno Mombello proseguire x Ispra-Sesto C., transito Cerro, Monvalle ec

– !!! alla seconda rotonda di Ispra prendere a sx per CCR Ispra e Cadrezzate.

Ore 16.30 circa – Cadrezzate Villa Quaini – pausa merenda – offerta dal Comune di Cadrezzate con Osmate.

– Partenza Travedona Monate – direzione Varese

– Alle rotonde di Cassinetta di Biandronno /Ignis Whirpool – direzione Bodio – Varese

– !!! Alla Rotonda di Capolago terza a destra direzione Varese.

– Rotatoria (Agrivarese) prima a destra inizio salita dei Ronchi con tre tornanti.

– Rotatoria Carrefour prendi la seconda, prosegui diritto poi stop a destra verso Centro.

– In salita via Trentini, alla rotatoria Questura prendere la quarta strada, via XXV Aprile.

– CENTRO VARESE: MODERARE LA VELOCITA’ A 30 ORARI.

– Alla rotonda di Via Sanvito Silvestro proseguire a destra verso il Centro.

– !!! al semaforo proseguire diritto – via Sacco, transito davanti al Comune di Varese.

– !!! Al semaforo (Banca d’Italia) proseguire diritto via Marcobi, alla rotonda ed entrare

in Corso Matteotti. Spegnere il motore, seguire indicazioni organizzative.

Ore 17.30 Varese – arrivo e concorso d’eleganza in Corso Matteotti per moto e scooter

Ore 18.40-19.30 – Varese – apericena nel centro storico – Ristorante Piedigrotta

Ore 20.00 circa Premiazioni – Corso Matteotti – Piazza Podestà Varese