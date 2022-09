Comunità energetiche rinnovabili, opportunità per un futuro sostenibile

Produrre energia pulita, rinnovabile e a basso costo per la propria impresa, ma a disposizione anche di strutture e abitazioni vicine. Questo è il concetto alla base delle comunità energetiche rinnovabili (cer): realtà ancora poco diffuse, ma che nel prossimo futuro potrebbero ricoprire un ruolo importante per l’approvvigionamento di energia. Le comunità energetiche rinnovabili saranno al centro della prima giornata di incontri organizzata per martedì 20 settembre, a Ville Ponti, da Camera di Commercio di Varese, in occasione della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile.

In provincia di Varese oltre la metà dell’energia è utilizzata dal settore industriale. Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio nel 2019, il secondario ne consuma il 53% del totale, il terziario il 27%, mentre le abitazioni private solo il restante 20%. Elemento fondamentale per una comunità energetica è una fonte di energia rinnovabile, e in provincia di Varese il solare svolge un ruolo importante. Dal 2020 al 2021, il numero di impianti fotovoltaici nel Varesotto è passato da 14.880 a 16.534 (in crescita dell’11,1%), mentre la potenza complessiva è salita da 156,5 MW a 172,5 MW (un aumento del 10,2%, il più alto tra le province della regione).

«La sostenibilità è un tema di grande attualità – spiega il presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi -. Le imprese devono riflettere sul futuro e trovare nuove soluzioni. Le comunità energetiche sono utili alle aziende per risparmiare energia, diventare meno dipendenti dai combustibili fossili, essere sostenibili e estendere questi vantaggi anche agli enti e alle abitazioni dei privati collegati. Tutto questo grazie allo sviluppo di impianti di produzione di energia pulita e rinnovabile».

«Le comunità energetiche rinnovabili – aggiunge Lunghi – sono ancora molto poche sia in provincia di Varese che in Italia. Costruire una comunità energetica è un processo complesso e laborioso. L’obiettivo della Camera di Commercio è confrontarsi con gli stakeholders per promuovere la progettazione. Tra le azioni a cui stiamo lavorando c’è anche l’apertura di uno sportello informativo rivolto alle imprese che vogliono avviare una comunità energetica».

Efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili, il programma

9.30 – Welcome coffee

10.00 – Saluti e introduzione ai lavori

Fabio Lunghi, presidente Camera di commercio di Varese

Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia

Intervengono

10.15 – Comunità energetiche rinnovabili: le disposizioni normative e il sistema degli incentivi per le

imprese

Giuseppe Petronio, Funzione promozione e assistenza alle imprese – Gse Gestore dei servizi

energetici

10.30 – Strumenti Enea a supporto delle comunità energetiche rinnovabili

Paolo Zangheri, ricercatore – Enea

10.45 – Il ruolo di Regione Lombardia per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili

Dino De Simone, Servizio studi e monitoraggio del sistema energetico – Aria S.p.a. Lombardia

11.00 – Gli strumenti giuridici per la costituzione delle cer

Emilio Sani, avvocato esperto di Diritto dell’energia

11.15 – La sfida energetica: il contributo delle cer

Emanuele Pizzurno, professore di Innovation management, Liuc – Università Cattaneo

11.30 – Tavola rotonda tra operatori di settore, case history, best practice

Antonio Romeo, Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica delle Camere di commercio

Andrea Bordoni, A2A energy solutions

Armando Fiumara, Enel X Italia S.r.l.

Nicola Cipiciani, Siram S.p.a.

Fabrizio Prestinoni, Sorgenia S.p.a.

Alessandro Villa, Elmec solar S.r.l. – Univa Varese

Roberto Rosanna, Erreci S.r.l. – Confartigianato Varese

Renato Chiodi, Sommese Petroli S.p.a. – Uniascom Varese

Modera Maurizio Melis, esperto di sostenibilità, energia e innovazione, conduttore del programma

radiofonico Smart city Radio 24 – Il Sole 24 ore

12.30 – Conclusioni

Mauro Temperelli, segretario generale Camera di commercio di Varese

Energy lunch affidato al Centro Gulliver cooperativa sociale e realizzato all’insegna della

sostenibilità

14.30-16.30 – Matching tra operatori, istituzioni, imprese, professionisti