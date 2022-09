Correre insieme a Jerago per lottare contro la leucemia infantile

Una corsa podistica non competitiva di cinque chilometri per combattere la leucemia infantile. È l’evento organizzato per sabato 17 settembre al Parco Onetto di Jerago con Orago dall’associazione Insieme ad Andrea si può.

La corsa comincerà alle 18 e percorrerà le vie del paese. Dalle 19, invece, aprirà lo stand gastronomico. I più piccoli potranno divertirsi partecipando alle attività creative a cura di Roberta di Giocolibri. Ad accompagnare la serata sarà la musica di Camilla Buzzetti.

L’iscrizione alla corsa prevede un rinnovo omaggio della tessera dell’associazione.