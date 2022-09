I corsi Uisp di piazza De Salvo: quelle ore che ricaricano di energia

A Varese, in piazza De Salvo, all’angolo con via Lombardi, c’è una palestrina che è un piccolo gioiello. Un luogo curato e attrezzato – che fa parte della sede di Uisp Varese – dove sempre più persone, dalla prima infanzia alla terza età a seconda dei corsi, si danno appuntamento per svolgere attività fisica e socializzare.

Neppure la pandemia ha ridimensionato i gruppi e le attività: lo scorso anno, nonostante ci fossero dei rigorosi protocolli da rispettare, le persone non hanno rinunciato a quelle ore di ginnastica perché ricaricano di energia positiva.

TONIFICAZIONE

«Quest’anno è tutto più rilassato e spensierato – spiega Sara Giusti, insegnante di GAG e pilates – I corsi in presenza si affiancano ancora a quelli online, per dare a ciascuno la formula che preferisce». Gag total body è un corso “ad alta intensità” di tonificazione per gambe, addominali e glutei e braccia. Il pilates, invece, è un corso posturale, di concentrazione, attenzione alla respirazione, con mix di stretching ed esercizi per rinforzare la schiena. Sara aspetta tutti, in presenza e online, il lunedì dalle 19 alle 19.45 con gag-total body. Giovedì, stessa ora, stesso corso, stesse modalità. Il pilates si svolge il lunedì dalle 19.55 alle 20.40 (in presenza e online), martedì dalle 15.15 alle 16 in presenza, giovedì dalle 15.15 alle 16 e dalle 19.55 alle 20.40 (in presenza e online).

PSICOMOTRICITÀ

Ad ottobre partirà anche il corso di psicomotricità tenuto da Giulia Cannizzaro. Un percorso di 10 incontri di un’ora ciascuno. «L’obiettivo principale sarà favorire il benessere psicofisico di ogni bambino e promuovere l’espressività globale attraverso il corpo e il movimento – spiega l’insegnante – La psicomotricità si realizza attraverso attività ludiche di libera espressività corporea, che costituiscono le modalità comunicative privilegiate del bambino, e che vengono agite con lo psicomotricista per attivare una progressiva conoscenza di sé e delle proprie potenzialità». L’appuntamento è ogni venerdì: per i bambini da 6 a 10 anni, dalle 15 alle 16, mentre i piccoli di età compresa tra i 3 e i sei anni si alleneranno a seguire, dalle 16.15 alle 17.15.

TERZA ETÀ

Tantissima richiesta per i corsi di ginnastica dolce (il lunedì dalle 8.30 alle 9.15 e il mercoledì dalle 14.30 alle 15.15). E per la ginnastica rotazione (posturale, pilates, stretching e mantenimento) che si svolge il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 17.45. Entrambi i corsi sono tenuti da Rita Di Toro, che afferma: «Si tratta di attività studiate per tenersi in forma e far sentire meno gli acciacchi dell’età. Usiamo la musica per darci un ritmo e rendere il tutto più piacevole. Ogni anno la richiesta di partecipazione cresce perché in questi corsi si sta bene, divertendosi».

Per fare una prova gratuita, chiamare 0332-813001, oppure scrivere a varese@uisp.it.