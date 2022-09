Festa a Tradate alla chiesetta della Madonna delle Vigne

Domenica 4 settembre si è tenuta a Tradate la Festa della Madonna delle Vigne. Si inizia con la S.Messa presieduta da Don Gianni e concelebrata con Don Daniele e Don Marco. Presente la corale S.Cecilia diretta dal maestro Davide Rizzo e la partecipazione di tanta gente.

E’ stata una mattina ricca di sorprese: dal regalo fatto a Don Gianni, un quadro che rappresenta la nostra chiesetta con l’intento che guardando questo quadro il pensiero corra alla comunità Abbiatese ed in particolare a questa splendida chiesetta, luogo di meditazione e preghiera. La presenza degli scout con i loro canti, i loro sorrisi, la gioia di vivere. Gli Alpini con l’aperitivo per tutti e gli Amici Madonna delle Vigne con il tradizionale pane con l’uva, le torte fatte in casa ,l’uva, il vino della vigna e tanta voglia di rendere questa giornata speciale.

Nel pomeriggio si è svolto il momento di preghiera con una delegazione delle suore della Congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice di Castellanza che si occupano di educazione e formazione in vari ambiti scuole, oratori, centri giovanili, recupero dei ragazzi e delle ragazze, case famiglia, catechesi. I giochi con gli scout hanno portato tanto divertimento per i bambini. Il montaggio della loro tenda quale dimostrazione dei loro momenti di vita in campeggio ed altro, ma sempre con il concetto primario di stare insieme, vivere insieme. Il concerto con il coro “ Allegro Molto Youth Choir “ diretto dal Maestro Davide Rizzo, la pianista Elena Scrivo ed il trio Evelina Viola al pianoforte,Francesco Montalbano al clarinetto ed Arnaldo Bianchi al flauto.

La serata si è conclusa con un aperitivo come augurio di unione, gioia, fraternità. Lo scopo principale dell’appuntamento è stato quello di trascorrere una giornata in allegria attorno alla chiesetta che ha bisogno di tanti lavori di manutenzione dagli affreschi in chiesa, il campanile e le sue campane e le manutenzioni ordinarie fatte dai volontari che lasciano sempre una parte del loro cuore.

«Un grazie a tutti coloro che hanno donato e contribuito alla realizzazione della festa, perché la nostra chiesetta deve sempre risplendere nel tempo» dicono gli Amici Madonna delle Vigne.