Fontana getta acqua sul fuoco: “La leadership di Matteo Salvini a rischio? Non credo proprio”

Tra le tante voci che chiedono provvedimenti e un cambio di passo all’interno della Lega, c’è chi getta acqua sul fuoco. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, tra le altre cose ex sindaco di Varese, prima del consiglio federale convocato per martedì 27 settembre stempera la polemica e spiega: «Non credo proprio che la leadership di Matteo Salvini si a rischio. Faremo una attenta analisi del voto, sentiamo tutte le persone che hanno qualcosa da dire. Non è che le valutazioni si fanno solo sulla base dei numeri».