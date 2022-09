A Gavirate il municipio si colora di viola per la giornata mondiale dell’Alzheimer

A Gavirate il centro del paese e il municipio si colorano di viola, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer. Un’iniziativa del Progetto Rughe ODV, realtà che vuole essere un punto di riferimento per un invecchiamento attivo e per promuovere la Comunità Amica delle Persone con Demenza. L’immagine dalla pagina Facebook degli organizzatori dell’iniziativa che da diversi anni lavorano per sensibilizzare a questa cittadinanza.