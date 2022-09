Gianluca Arena: “Addio papà, lasci un vuoto immenso”

Bruno Arena, l’attore e comico varesino, anima dei Fichi D’India, è scomparso nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 settembre all’età di 65 anni.

L’annuncio della sua scomparsa nelle parole del figlio Gianluca: “Bruno se n’è andato questa notte nel sonno. Ha combattuto fino all’ultimo, ma se n’è andato in punta di piedi. Nonostante la situazione fosse complicata da diverso tempo siamo rimasti senza parole e lascia un vuoto immenso. La vera natura dell’amore è quella non egoistica, quella che è capace di lasciare andare le persone a cui vuoi bene. Io, mia mamma e mio fratello Lorenzo siamo uniti e insieme ad affrontare questo momento. Ringraziamo per tutto l’affetto che stiamo ricevendo in queste ore”.

E sulla sua pagina Instagram aggiunge: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

La foto dalla pagina Facebook di Bruno Arena ritrae padre e figlio insieme sul palcoscenico