Incendio in una palazzina di Agno, evacuate otto persone

La Polizia cantonale comunica che questa notte, giovedì 8 settembre, poco dopo le 4.30 in via Strada Regina ad Agno è scoppiato un incendio in una palazzina di tre piani.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio dal tetto, che in breve tempo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Gli inquilini dello stabile, otto persone, sono stati evacuati e sono stati ospitati in strutture della Protezione civile. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Non si segnalano feriti o intossicati.

Per permettere le operazioni di spegnimento, ancora in corso in mattinata, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico.