La pioggia soffoca gli eventi del fine settimana in provincia di Varese

Il maltempo che sta interessando il Varesotto ha portato enti e associazioni a cancellare o rimandare molti degli eventi in programma per sabato 24 e domenica 25 settembre.

Tra le manifestazioni annullate: il mercatino dell’usato fissato per domenica ad Azzate, l’aperitivo in terrazza al castello di Castiglione Olona (l’articolo) e i mercatini dell’artigianato che avrebbero animato Dumenza per tutto il fine settimana.

Altri eventi sono invece stati rimandati, come: il Mercato dei fiori e della natura in programma a Porto Ceresio (l’articolo), che sarà spostato a una data ancora da stabilire e la castagnata degli Alpini di Cuvio, che invece si terrà domenica 2 ottobre.