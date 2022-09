La Pro Patria in casa della Dea: amichevole a Zingonia contro l’Atalanta

Sarà un giovedì da Serie A per la Pro Patria. I tigrotti di mister Jorge Vargas saranno ospiti, il prossimo 29 settembre, dell’Atalanta nel centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia per un test amichevole.

Una gara di prestigio per i biancoblù che scenderanno in campo alle ore 15.30 contro l’attuale capolista del massimo campionato italiano, che deve tenersi in allenamento nel corso della pausa delle Nazionali.

La partita si svolgerà a porte aperte, ma, come comunicato dal club atalantino, con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.