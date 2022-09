La protezione Civile organizza la camminata su e giù per Lozza

Ritrovo alle ore 9 domenica 18 settembre per una passeggiata tra i luoghi più caratteristici del paese. Si raccolgono contributi per la festa patronale

Il gruppo di Protezione Civile di Lozza organizza domenica 18 settembre la 22 esima camminata non competitiva di 6,9 km “Su e giù par Loscia” .

Ritrovo ed iscrizioni alle ore 9 presso l’oratorio, dietro la Chiesa (Piazza Roma), partenza ore 9.30. Adulti 4 euro, ragazzi fino a 12 anni 3 euro, 1 euro per gli amici a quattro zampe.

Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficienza alla parrocchia per la prossima festa patronale. Per informazioni protezione civile: 380 4399811