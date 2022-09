La Settimana della Mobilità di Busto Arsizio al via con il convegno sulle connessioni

Prende il via domani, 16 settembre ai Molini Marzoli, la Settimana della mobilità sostenibile, organizzata dall’Amministrazione comunale in occasione della ventunesima edizione della Settimana Europea della Mobilità.

Dalle 9.30 in sala Tramogge si svolgerà il convegno “Un piano di sviluppo per la mobilità del territorio – Better connections: people, places, packages, planning & policy”; un’occasione di incontro e confronto in cui verranno illustrate politiche e misure a breve, medio e lungo termine che comprendono la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della Città e si metterà l’accento sulle strategie che il Comune intende adottare mettendo a fattor comune, con una visione dall’alto, i bisogni e le opportunità espresse dalla cittadinanza e dai mobility manager di istituti scolastici, strutture pubbliche, imprese locali, utility e Comuni limitrofi.

Organizzato in collaborazione con A2A Smart City, il convegno sarà l’avvio di un programma che con continuità verrà alimentato con tavoli di lavoro ad hoc per promuovere politiche avanzate, iniziative concrete e buone prassi nel campo della mobilità sostenibile.

Tra i relatori il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli, l’assessore alla Mobilità della città di Valencia Giuseppe Grezzi, i l’assessore all’Urbanistica del Comune di Busto Giorgio Mariani che parlerà delle opportunità che potrebbero essere offerte alla città e al territorio dall’istituzione di una Hydrogen valley, il mobility manager del Comune di Busto Giuseppe Vaccarino, Daniele Colombo, direttore dell’agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese. Giovanni Mandelli parlerà dell’esperienza del Comune di Reggio Emilia in merito alle strade scolastiche e dell’urbanismo tattico, mentre i progetti della Regione Sardegna in merito all’intemodalità saranno illustrati da Gianni Vargiu. Si parlerà anche di car sharing, parcheggi, dehors, delle nuove professioni legate alla mobilità.

Qui il programma del convegno Better connections