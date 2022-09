Lega, giovedì 6 ottobre assemblea provinciale dei militanti di Varese con Salvini, Giorgetti e Fontana

Giovedì 6 ottobre, alle ore 21.00, presso la Sala “Aldo Moro” in via Santuario, a Saronno, si svolgerà l’assemblea provinciale dei militanti della Lega, alla presenza del Segretario federale Matteo Salvini, del suo vice Giancarlo Giorgetti e del governatore della Lombardia Attilio Fontana.

L’evento sarà a porte chiuse e riservato solo ai soci ordinari militanti della Lega.

“Sarà un momento doveroso di confronto tra i militanti e i vertici del nostro movimento – spiega il Referente provinciale Stefano Gualandris – durante il quale analizzeremo i risultati elettorali, la situazione politica e ci confronteremo sulle strategie dei prossimi mesi. Il dato fondamentale è la vittoria della coalizione di Centrodestra, alla quale la Lega ha contribuito in maniera decisiva, nonostante la flessione di voti. Non siamo più la forza principale del centrodestra, ma rimaniamo pilastro imprescindibile della coalizione. Dobbiamo ragionare su questo per ripartire e tornare a crescere, ma soprattutto impegnarci e lavorare per le prossime regionali: la partita per la Lombardia rimane la battaglia fondamentale del prossimo futuro”.