L’ufficio postale di Azzate riapre con una nuova sala consulenza

Sono terminati questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’Ufficio Postale di Azzate, via Acquadro 1.

I lavori hanno portato alla realizzazione di una sala consulenza per accogliere i clienti in modo ancora più comodo, all’interno di uno spazio dedicato, dove poter richiedere informazioni sui servizi offerti da Poste Italiane sia nell’ambito dei prodotti assicurativi sia nell’ambito dei prodotti finanziari di investimento e risparmio.

L’ufficio postale è dotato anche di uno sportello Atm Postamat, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 che, oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

L’ufficio postale di Azzate è aperto tutti i giorni dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Per richiedere servizi di consulenza finanziari o assicurativi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite sito web poste.it o APP Ufficio Postale.