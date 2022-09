Metti un segno e impara: le proposte didattiche per le scuole dei musei di Busto Arsizio

Anche per l’anno scolastico 2022-23 torna il progetto “B.A. Speciale Scuola”, la ricca offerta di proposte didattiche che mira a coinvolgere le nuove generazioni in attività di mediazione del patrimonio culturale calibrate sull’età dei partecipanti, dall’ultimo anno dell’asilo nido alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’anno scorso hanno partecipato alle proposte di didattica museale e territoriale 150 classi per un totale di circa 3500 studenti (dall’asilo nido alle scuole secondarie di secondo grado).

Per l’anno scolastico 2022 – 2023: saranno proposti 79 percorsi (29 al museo del tessile, 29 a palazzo Cicogna e 21 sul territorio), di cui 5 percorsi – novità.

Cinque le nuove proposte che andranno ad arricchire i tradizionali percorsi dedicati alle scuole, svolti presso i Musei Civici e il territorio cittadino.

Di seguito le proposte nel dettaglio

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna

I più piccoli saranno accompagnati dalla Fata Celestina, magica padrona di casa del museo, alla scoperta a 360 gradi del colore in alcune opere di arte contemporanea, mentre l’attività “Il laboratorio delle storie”, dedicata al primo ciclo della Scuola Primaria, propone la collezione museale come punto di partenza per esplorare il rapporto narrazione – opera d’arte.

E ancora, l’attività “A tutta Fiber Art” permetterà di approcciarsi a questa affascinante corrente artistica, esplorandone tecniche, materiali e potenzialità espressive, partendo da alcune recenti donazioni.

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio

In occasione del quarantesimo anniversario di nascita della maschera del Tarlisu che ricorre nel 2023, un nuovo percorso per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria approfondirà la storia di questo tessuto bustocco e di come sia diventato il simbolo del Carnevale cittadino.

Percorsi sul territorio

Diversi itinerari permetteranno l’approfondimento della storia e delle tradizioni cittadine, oltre a offrire occasione di esplorazione di alcuni luoghi significativi che favoriscono la conoscenza di aspetti identitari della cultura bustocca.

In particolare, in occasione della nomina di Busto Arsizio a “Città europea dello Sport 2023”, un incontro in classe permetterà di conoscere meglio questo importante capitolo della storia bustocca.

Gli Istituti delle Scuole Secondarie di secondo grado possono prendere contatti con l’Ufficio per percorsi ad hoc, che saranno calibrati in base alle specifiche richieste di approfondimento delle insegnanti.

È possibile inoltre prenotare visite guidate alle collezioni museali e sul territorio cittadino anche in lingua straniera, in occasione di scambi culturali.

Non mancheranno visite guidate e laboratori a tema in occasione di particolari ricorrenze e iniziative e per approfondire mostre organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.

Per avere maggiori informazioni sulle proposte attivate e sulle modalità di prenotazione, gli insegnanti interessati possono contattare l’Ufficio Didattica Museale e Territoriale al numero 0331 390242 – 349 – mail all’indirizzo didattica@comune.bustoarsizio.va.it.