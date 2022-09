In 160 al motogiro della Croce Rossa di Varese

Centosessanta motociclisti e 50 volontari hanno partecipato alla terza edizione del Motogiro della Croce Rossa: un giro in moto di 77 km aperto a tutti, con un itinerario che abbraccia quattro laghi, quelli di Varese, Comabbio, Monate e il Maggiore.

Galleria fotografica Terza edizione per il Motogiro della Croce Rossa di Varese 4 di 12

L’evento – organizzato con il patrocinio del Comune di Varese, in collaborazione con Sport Commission, Varese Terra di Moto, Ghezzi Moto, SWM, Ariete e DocInsubria – domenica 18 settembre da Varese fino a Capolago, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno, Ternate, San sepolcro, Osmate fino ad Angera, Ranco. Suggestiva in particolare la sosta presso il Santuario dell’Eremo di Santa Caterina, poi il rientro che passerà da Besozzo, Olginasio, Gavirate, Voltorre, Oltrona, Calcinate del Pesce, la Schiranna, per poi prendere viale Europa e viale Borri, fino all’arrivo alla sede della Croce Rossa di via Dunant 2, dove è stato offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Dopo l’aperitivo offerto, la Croce Rossa ha organizzato un pranzo a base di polenta con il cinghiale, ma non un cinghiale “normale”: è stato infatti offerto dall’Ambito Territoriale di Caccia n° 2 di Varese. Si tratta infatti di capi abbattuti durante le azioni di controllo per la prevenzione dei danni da cinghiale in agricoltura. Ad approfittare dell’occasione sono stati in 200, con piatti di polenta e cinghiale e polenta e zola: la maggior parte delle porzioni distribuite in presenza ma anche con porzioni d’asporto.

«I nostri ringraziamenti vanno alla Sezione Carabinieri in congedo, alla Polizia stradale, agli Alpini – spiegano dalla Croce Rossa – Ma anche ai fornitori che ci hanno aiutato a rendere più bella la festa finale: Mantegazza formaggi, Salumificio Colombo, Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone e i produttori del Vino Cassiciagum. Un ringraziamento particolare va poi ai volontari CRI che hanno lavorato per l’organizzazione dell’evento».