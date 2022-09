Musica, sport e divertimento per il “Laveno (end of) Summer Fest 2022”

Organizzato dal Consiglio Giovani del comune è in programma per venerdì 23 e sabato 24 settembre sul lungolago e vuole essere un’occasione di divertimento per salutare l’estate. Aperto lo stand gastronomico

L’avevano promesso e ora aspettano tutti sul lungolago di Laveno per l’evento di fine estate. I ragazzi e le ragazze del Consiglio Giovani del comune ha organizzato una due giorni di musica e sport. Il Laveno (end of) Summer Fest 2022, organizzato con la ProLoco Laveno Mombello e Cerro, è in programma per venerdì 23 e sabato 24 settembre e vuole essere un’occasione di divertimento per salutare l’estate.

«L’idea è nata dal Consiglio Giovani del Comune che voleva creare un’occasione di incontro, coinvolgendo i giovani e creando anche momenti di confronto. – spiega Carolina Barzan, presidente del Ccdg -. Un progetto che vuole aumentare le occasioni di socializzazione positiva tra i giovani con proposte culturali, artistiche e sportive che si ripeteranno negli anni. Ma non solo, vuole essere l’occasione per favorire l’emersione di talenti personali». Proprio per questo il Laveno (end of) Summer fest 2022 inizia con un contest di giovani artisti locali presentato dai ragazzi di OndaMagra.

Per stilare la classifica del contest ci sarà una giuria popolare, che voterà con un qrcode presente nell’area, e una giuria tecnica formata da Alessio Gavioli, Fabio Kaso, Luca Martenaghi e Carlo Mariaci. I vincitori avranno come premio la possibilità di ore in studi di registrazione, Niton lab e 2Play studios, passare ore con Dj Xqz e aprire la serata del sabato sera. Alle ore 21 inizierà un Djset di Tikitì, un collettivo di ragazzi che permetterà di ballare sulle sponde del lago maggiore

Sabato la giornata inizierà con una 12ore di beach volley con 16 squadre divise in 4 giorni da 4 squadre, che si sfideranno e dove le prime tre vinceranno premi da utilizzare presso le attività locali. Durante le ultime partite inizierà il concerto aperto dal vincitore del contest della sera prima, e successivamente ci sarà l’esibizione di 72-hour postfight, Generic Animal e Palazzi d’Oriente. Durante entrambi i giorni sarà presente uno stand gastronomico. Nella serata di venerdì sera sarà presente il discobus di Cooperativa lotta contro l’emarginazione.

Per tutte le informazioni: https://bit.ly/lavenosummerfest. Ingresso gratuito dal ponte lungolago.