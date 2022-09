Openjobmetis “bollente”: segna 107 punti e batte Reggio Emilia

Mano bollente, percentuale alta da tre punti, attenzione a rimbalzo e capacità di sopperire a una assenza importante come quella di Jaron Johnson fermato da un problema passeggero. Con queste armi la Openjobmetis conclude il proprio precampionato mettendo a segno una bella e “polposa” vittoria (107-89) su Reggio Emilia nella finale per il terzo posto al “Memorial Bertolazzi” di Parma.

La squadra di Brase mette a referto la bellezza di 107 punti forte di un notevole 52% complessivo al tiro (quasi il 47% da 3 punti), sorta di “manifesto” della pallacanestro voluta da Scola e Arcieri e messa in pratica dal coach americano e dal suo quintetto. Certo, non andrà sempre così, ma intanto Varese ha scoperto di saper produrre canestri in quantità, e questa è una caratteristica sempre molto utile.

Senza Johnson (poi si è fermato anche Librizzi per una contusione al polpaccio, da valutare) sono stati i suoi pari ruolo a esaltarsi: 22 punti di Woldetensae, 17 di un Reyes smagliante, 18 di Brown e pure 12 di Ferrero. Una ondata che la difesa di Reggio ha faticato a contenere e che ha vanificato le pur ottime percentuali della squadra di Menetti (Robertson 19).

Mai in discussione il risultato: la Openjobmetis ha piazzato un primo allungo a metà del quarto iniziale colpendo in transizione e doppiando la Unahotels alla prima pausa con Ferrero preciso dall’angolo (30-15). Reggio non ci sta, reagisce con Hopkins ma non riesce a scalfire più di tanto un vantaggio che Varese tiene ben saldo a suon di canestri: la chiusura è notevole, tripla di Virginio e 58-44.

A inizio ripresa Varese dilaga, toccando a colpi di triple anche il massimo vantaggio sul +22. Menetti ricorre al timeout, spreme la Unahotels ma il controbreak è moderato e alla mezz’ora la OJM comanda 84-67.

Sulla scia di questa piccola rimonta però Cinciarini e soci prendono coraggio e siglano un parziale di 8-0 che riporta il distacco sotto la doppia cifra. Poco male: Brase chiama timeout e riorganizza i biancorossi che escono dalla sospensione con i punti di Reyes e Woldetensae. Rinsaldato il vantaggio, la OJM chiude poi sul 107-89.

Per Ferrero e compagni si tratta della terza vittoria in otto gare amichevoli, un bilancio non esaltante ma da “leggere” alla luce della difficoltà delle partite e dell’assenza di Owens nelle prime cinque gare. Ora la squadra è attesa da un momento di festa in piazza, lunedì 26 alle 19, grazie a “Il basket siamo noi” in piazza Montegrappa. Poi testa al campionato e all’esordio, casalingo, di domenica 2 contro Sassari.



OPENJOBMETIS VARESE – UNAHOTELS REGGIO E. 107-89

(30-15; 58-44; 84-67)

Varese: Ross 12, Woldetensae 22, De Nicolao 6, Reyes 17, Librizzi, Virginio 6, Ferrero 12, Brown 18, Assui, Caruso 10, Owens 4. All. Brase.

Reggio Emilia: Robertson 19, Anim 8, Reuvers 7, Hopkins 10, Cipolla 2, Belloni ne, Faye ne, Vitali 10, Stefanini 10, Cinciarini 16, Diouf 7. All. Menetti.