Partono i corsi del Cva di Angera per diventare soccorritori

Settembre è un mese intenso per il Corpo Volontari Ambulanza (nella foto, un’iniziativa publica di qualche anno fa). L’associazione, guidata da Gianluigi Conterio, in occasione della festa di Sesto città di Sabato 10 settembre un corso di disostruzione per le vie aeree nel paziente pediatrico presso la sala comunale. Il corso sarà tenuto dagli istruttori ANPAS e AREU del CVA in due sessioni, la prima alle ore 8:00 e la seconda alle ore 10:00. Il corso è gratuito ma viene richiesta l’iscrizione sul sito www.cva-angera.it nella sezione eventi.

L’attività formativa non si ferma e lunedì 19 settembre o in alternativa venerdì 23 settembre, alle ore 20:45 presso il distaccamento di Sesto Calende di via Fontana Mora si terrà la presentazione dei nuovi corsi per diventare Centralinista, Addetto al Trasporto Sanitario (modulo TS) e Soccorritore Esecutore AREU (modulo SE). I corsi proseguiranno tutti i lunedì e giovedì presso il distaccamento con lezioni teoriche tenute da medici specialisti e addestramenti pratici tenuti da istruttori AREU e ANPAS. Anche in questo caso, per motivi organizzativi, il gruppo istruzione richiede l’iscrizione sul sito web associativo. Il mese si conclude infine con un corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) che si terrà sabato 24 settembre dalle ore 13:30 alle 18:30 sempre presso il distaccamento CVA di Sesto Calende. «Il defibrillatore è uno strumento che aumenta la possibilità di sopravvivenza di un paziente colto da arresto cardiaco e, assieme alla sua diffusione sul territorio, è importante la diffusione sulla popolazione della conoscenza dell’apparecchio ma ancora di più delle manovre di rianimazione cardiopolmonare» secondo il referente della formazione Federico Boscolo.

Anche per questo corso viene richiesta l’iscrizione sul sito web. Il mese si conclude con la giornata mondiale del cuore giovedì 29 settembre dove al mattino presso la portineria dell’ospedale Ondoli e presso il lungolago di Angera verrà effettuata la prova della pressione sanguigna e dei parametri vitali mentre la sera presso la sala consiliare del comune di Sesto Calende alle 20:45 ci sarà una serata informativa sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, sull’alimentazione e sul diabete e attività preventive tenuta da medici specialisti. Infine, ricordiamo che domenica 2 ottobre il CVA festeggerà il suo 45°anno di attività.

L’associazione è stata fondata nel 1977 ed è sempre stata presente sul territorio nella sede storica di Angera e dal 2014 anche presso Sesto Calende fornendo servizio di emergenza urgenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso la sede di Angera e dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 presso la sede di Sesto Calende come da convenzione AREU Lombardia. A questo si aggiungono inoltre i servizi di trasporto sanitario quali dimissioni, trasferimenti e i servizi di assistenza a manifestazioni. Il parco automezzi è composto da 10 ambulanze, 4 mezzi trasporto disabili e 5 autovetture su cui turnano oltre 200 volontari, 13 dipendenti e 11 ragazzi della leva civica. A cornice del parco mezzi la storica Citroen DS “Squalo”. Per il Presidente Gianluigi Conterio “Sarebbe bello riuscire a fare ancora di più per la popolazione, perché quindi non iscriversi ai corsi di formazione e dare una mano attivamente all’associazione anche solo come centralinista? Vi aspettiamo alla presentazione dei corsi per presentarci e trovare l’attività associativa più idonea a voi.”