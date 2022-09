Più controlli nelle stazioni con la Polizia Locale, Busto Arsizio approva la bozza di accordo

E’ stata approvata dalla Giunta di Busto Arsizio la bozza di accordo da sottoscrivere tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord s.p.a., Agenzia Trasporto Pubblico Locale e i comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, finalizzato allo svolgimento di servizi da parte delle Polizie locali in coordinamento con le Forze dell’Ordine, volti al controllo del territorio nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie nei Comuni della Provincia di Varese.

Il servizio, che risponde agli indirizzi dell’Accordo tra il Ministero dell’Interno, Regione Lombardia e ANCI, ha carattere sperimentale e straordinario: i controlli saranno effettuati sia a bordo dei treni, con il potenziamento dei servizi della polizia ferroviaria della Polizia di Stato, che nelle aree adiacenti alle stazioni, da parte delle Polizie locali degli Enti, anche mediante il superamento dei confini territoriali di riferimento del singolo Corpo.

L’accordo non comporta oneri economici per l’Amministrazione Comunale e i costi per eventuali prestazioni straordinarie del personale della polizia locale saranno finanziati da Regione Lombardia.