Rovera ritrova l’amata pista di Spa e prova a riaprire la corsa al titolo

A due gare dalla fine del campionato ELMS, Alessio Rovera e i compagni di squadra della AF Corse – Nicklas Nielsen e François Perrodo – sono in lizza per centrare il titolo della classe LMP2 Pro-Am della serie continentale legata a Le Mans.

Il successo di fine agosto a Barcellona è stato fondamentale per rilanciare le ambizioni della vettura numero 88 che da oggi (venerdì 23) a domenica 25 è impegnata nella “4 Ore di Spa”, quinto e penultimo appuntamento stagionale della ELMS. La classifica di Pro-Am è comandata dal Racing Team Turkey con 80 punti contro i 70 della Nielsen Racing e i 65 della AF Corse con Rovera e soci: con 50 punti ancora da assegnare i giochi rimangono tutti da decidere.

Chiaro però che l’equipaggio della scuderia italiana deve mettersi alle spalle le squadre rivali per arrivare poi all’ultima gara (sul tracciato di Portimao) con la possibilità concreta di giocarsi il trofeo. In Belgio Rovera ritrova uno dei tracciati a cui è più affezionato e tra le altre cose ha vinto qui nel 2021 la gara valida per il mondiale endurance (WEC) a bordo della Ferrari 488 GTE e si è ripetuto quest’anno al volante del prototipo LMP2.

Sui 7 chilometri del tracciato sulle Ardenne ci sono ben 41 vetture in lizza con 16 prototipi LMP2 che in questa competizione è la classe regina. Il programma è quello consueto, con libere al venerdì e al sabato mattina, qualifiche nel pomeriggio e semaforo verde che si accenderà domenica 25 alle ore 11 con la bandiera a scacchi prevista per le 15.