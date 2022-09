Sofia Raffaeli e gli altri campioni della ginnastica a Busto Arsizio per il Grand Prix

Il Fastweb Grand Prix di ginnastica quest’anno si svolgerà all’e-Work Arena di Busto Arsizio e non vede l’ora di abbracciare le meravigliose atlete di Ginnastica Ritmica protagoniste ai Mondiali di Sofia.

Sofia Raffaeli la campionessa del Mondo di Ritmica a Busto Arsizio

Un’edizione indimenticabile che ha visto Sofia Raffaeli conquistare 4 ori e un bronzo e con la vittoria nell’All Around la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Insieme a lei un oro e un argento per le Farfalle e un bronzo per l’altra individualista Milena Baldassarri, senza dimenticare la vittoria della Nazionale italiana nel Team Ranking.

La Ginnastica Italiana sta vivendo un periodo magico, con risultati fantastici in ogni disciplina e le opportunità non finiscono qui, perché dopo gli Europei di Artistica di Monaco e i Mondiali di Ritmica di Sofia ci attendono i Mondiali dei grandi attrezzi di Liverpool dal 28 ottobre al 6 novembre, dove siamo certi che gli atleti italiani e le nostre meravigliose Fate, ci regaleranno nuove medaglie e nuove emozioni.

Competizione, spettacolo, agonismo e armonia

Il Fastweb Grand Prix sarà quindi un’occasione unica per applaudire tutti questi favolosi campioni, ammirandone le evoluzioni che vedremo in pedana ed emozionandoci con le loro performance. Anche in questa edizione, oltre alla gara competitiva, gli spettatori potranno assistere al galà, con la regia di Emanuela Maccarani e le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica individuale e squadra, aerobica e acrobatica), in un evento che mixa alla perfezione competizione e spettacolo, agonismo e armonia.

Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato dal COL, composto da Pro Patria Ginnastica Bustese ed SG Plus, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. La manifestazione ha il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Biglietti in vendita

L’e-work Arena ha una capienza di 4.490 posti a sedere. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma di TicketOne a questo link: https://www.ticketone.it/artist/grand-prix-ginnastica/

PREZZI BIGLIETTI:

PARTERRE NUMERATO €30,00

PRIMO ANELLO NON NUMERATO

non tesserati € 20

tesserati € 17

SECONDO ANELLO NON NUMERATO

non tesserati € 14

tesserati € 12