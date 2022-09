Tanti appuntamenti con il festival Terra e Laghi. Settembre si chiude a Cardano con “Arianna”

Prosegue con successo la ricca programmazione di Terra e Laghi – Festival Internazionale di teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina con settimane piene di eventi. Da non perdere venerdì 23 settembre (alle ore 21:00 alla Sala Pertini in Via Verdi 2) a Cardano al Campo (VA), “Arianna”, uno spettacolo tragicomico in compagnia di un clown, prodotto da Teatro Blu, con l’attrice Silvia Priori, testo e regia di Daniele Finzi Pasca. L’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo, ricco di comicità e poesia, è capace di scatenare ilarità e commozione nel cuore di tutti noi attraverso l’ingenuità del clown con cui Arianna gioca e che lei stessa cerca di salvare dall’arruolamento e dalla partenza verso i paesi in guerra. Dalla memoria riaffiorano le vicende di alcuni personaggi legati alla mitologia, come Teseo e Arianna, Minosse e il Minotauro, l’attesa di Egeo, la guerra di Troia e il rientro degli Argonauti. Un volo pindarico tra Atene e Creta.

Uno spettacolo che accarezza l’anima di ognuno di noi, disegnando nel cuore un sorriso e accanto ad una lacrima. Lo spettacolo è giocato con uno spettatore scelto tra il pubblico per far partecipare attivamente gli spettatori in questa atmosfera divertente e fantasiosa, quasi onirica.

Quelli continueranno a farti domande, ma tu sei sempre da un’altra parte, lascia che i pensieri si susseguano l’uno all’altro e viaggia con la tua mente in posti sempre più remoti – afferma Silvia Priori, attrice e direttrice artistica del Festival Terra e Laghi, nelle vesti di Arianna.

Lo spettacolo “Arianna” è stato presentato per Amnesty International, Emergency, Help, Mani Tese, ed altre Organizzazioni Internazionali impegnate per la pace nel mondo. Il festival, diretto da Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu di Cadegliano (VA), prosegue il suo lungo cammino con 80 spettacoli in 38 Comuni dell’Insubria, 12 Comuni di Eusalp. 200 artisti invitati un network internazionale di circa 100 Enti pubblici e privati, un tour europeo nella Macroregione Alpina e più di 20.000 spettatori.

Il festival è patrocinato e promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Valle d’ Aosta, Regione Liguria, Regione Trentino Alto Adige, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Regio Insubrica, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Provincia di Varese, Provincia di Como, Provincia di Verbano Cusio Ossola, Provincia di Lecco, Provincia di Novara, dalla Repubblica del Canton Ticino, da Agis Lombarda e da 38 Comuni dell’Insubria, e 12 Istituzioni della Macroregione Alpina. Ecco i prossimi spettacoli di ottobre 2022 a ingresso gratuito.

08 OTTOBRE – MACCAGNO (VA)

ORE 21.00 – AUDITORIUM COMUNALE

In onore della Giornata della Memoria

SILVIA PRIORI (BS)

SHABBES GOY

Con Silvia Priori, Roberto Gerbolès

Regia di Silvia Prori, Roberto Gerbolès

15 OTTOBRE – GINEVRA

ORE 20.00 – SALLE DES FÊTES DES AVANCHETS

SILVIA PRIORI (BS)

Da uno studio su “Madame Butterfly” di David Belasco

BUTTERFLY

Di e con Silvia Priori

Regia di Kuniaki Ida

23 OTTOBRE – AMENO (NO)

ORE 15:30 – MUSEO TORNIELLI

Da uno studio su “La Bella e la Bestia” di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

SILVIA PRIORI (BS)

LA BELLA E LA BESTIA

Con Arianna Rolandi

Testo e regia di Silvia Priori

29 OTTOBRE – MACCAGNO (VA)

ORE 21.00 – AUDITORIUM COMUNALE

La storia della nascita del Tango, ispirato alla storia vera di Maria y Chiche de Buenos Aires

SILVIA PRIORI (BS)

TANGO DI PERIFERIA

Di e con: Silvia Priori, Roberto Gerbolès