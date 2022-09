Tre Valli Varesine, le strade di Busto Arsizio chiuse e il programma della giornata

Martedì 4 ottobre Busto Arsizio ospiterà la partenza della Tre Valli Varesine, la manifestazione ciclistica internazionale per professionisti organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda. Le squadre si ritroveranno al Museo del Tessile, la partenza invece è prevista in via Fratelli d’Italia, davanti al municipio: le atlete della Tre Valli Varesine Women’s Race partiranno alle 9.30, il via della gara maschile, la Tre Valli Varesine Uci Pro Series, è fissato per le 12.00.

Le strade chiuse a Busto Arsizio per la Tre Valli: quali sono e per quanto tempo

• il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (automezzi dell’organizzazione e mezzi di soccorso), in via Galvani, in via Volta e in via Fratelli d’Italia, nella fascia oraria dalle 06,00 alle 13,00;

• il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati (ammiraglie al seguito delle corse) nell’area parcheggio posta all’intersezione Isonzo/Galvani;

• il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dei tratti di strada interessati dal transito della gara, dalle 07,00 alle 13,00;

• la sospensione della circolazione stradale nella fascia oraria dalle 09,00 alle 10,00 e dalle 12.00 alle 13.00, lungo i tratti di strada interessati dalla gara e più precisamente: (ritrovo) c/o Museo del Tessile – via Volta – via Zappellini – (partenza) via F.lli d’Italia – p.zza Garibaldi – corso XX Settembre – viale Cadorna – viale Lombardia – via A. Costa – viale Venezia – via T. Tasso – corso Sempione – località 5 Ponti – viale Diaz – viale Duca d’Aosta – viale Cadorna – viale Lombardia – via A. Costa – viale Venezia – via T. Tasso – corso Sempione – via Cassano Magnago – via XI Settembre – via Fagnano, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti.

Saranno inoltre consentiti l’ingresso e l’uscita per i veicoli dei soli residenti delle vie Adige, Don Davide Albertario, Calatafimi e Parini dalla via Q. Sella.

Per informare la cittadinanza delle modifiche alla viabilità, oltre alla cartellonistica installata da giorni nelle vie del percorso, in queste ore ai residenti delle vie interessate dai divieti di transito e di sosta è stato recapitato un volantino con tutte le informazioni: l’Amministrazione metterà a loro disposizione il parcheggio Landriani dove potranno posteggiare gratuitamente esponendo il pass che è stato consegnato insieme al volantino. Intanto l’organizzazione fa sapere che la gara femminile ha 25 squadre partecipanti con le migliori cicliste internazionali.

La la gara maschile è una gara del circuito World Tour per il numero di squadre iscritte e per i grandi campioni presenti. Confermata la diretta televisiva di 3 ore su Rai Sport e dalle 16.00 alle 17.00 su RAI 2.

Questo il programma di martedì 4 ottobre:

ore 8:30 presentazione squadre TRE VALLI VARESINE WOMEN’S RACE – Museo del Tessile

ore 9:30 partenza TRE VALLI VARESINE WOMEN’S RACE – via Fratelli d’Italia

ore 12:30 arrivo TRE VALLI VARESINE WOMEN’S RACE – via Sacco Varese

ore 10:30 presentazione squadre TRE VALLI VARESINE UCI PRO SERIES – Museo del Tessile

ore 12:00 partenza TRE VALLI VARESINE UCI PRO SERIES – via Fratelli d’Italia

ore 16:30 arrivo TRE VALLI VARESINE UCI PRO SERIES – via Sacco Varese

