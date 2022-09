Sei un mito: laboratorio di scrittura creativa con il premio Andersen Antonio Ferrara

Sarà lo scrittore di libri per ragazzi e per l’infanzia Antonio Ferrara (premio Andersen 2012 con “Ero cattivo”) a condurre “Sei un mito”, il laboratorio di scrittura creativa in programma nel pomeriggio di venerdì 16 settembre alle ore 17.30 alla Biblioteca Civica di Varese (via Sacco 9, a Varese).

L’iniziativa è rivolta a giovanissimi di età compresa tra 8 e 12 anni.

Sarà un viaggio dentro l’avventura per raccontare la storia di Ulisse attraverso personaggi e animali reali come le api, e fantastici, come sirene, Ciclopi e altri mostri mitologici.

Un’esperienza ludica per entrare nel teatro della letteratura europea attraverso i suoni, i canti e le parole di un mondo distante e arcano, ma che si rinnova ogni giorno attraverso letture e interpretazioni. Un percorso per grandi e piccini, da condividere insieme per assaporare il piacere della scrittura creativa.

Durante l’incontro l’autore, grazie alla sua capacità di raccontare con il cuore i piccoli segreti che si nascondono in un ricordo, guiderà bambini e ragazzi in un percorso creativo popolato di parole che si fanno immagine, suono, gesta: l’epica.

La partecipazione al laboratorio è gratuita e non richiede competenze particolar: è sufficiente la voglia di divertirsi raccontando una storia.

L’incontro è rivolto anche all’adulto che accompagnerà il minore. Età consigliata: 8 – 12 anni

Iniziativa a cura di Progetto Zattera Aps.

Iscrizioni a questo link.

Per maggiori informazioni: 338 7547484.