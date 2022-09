Urbani (Forza Italia): “All’uninominale della Camera Forza Italia Luino dà piano sostegno ad Andrea PellicinI”

«Forza Italia Luino sostiene con convinzione la candidatura di Andrea Pellicini per il collegio uninominale della Camera dei Deputati, essendo, fra l’altro, un candidato della nostra città e supportato dall’intera coalizione di centro destra che punta a tornare al governo del Paese. Anche gli elettori azzurri potranno dunque votare l’amico Andrea semplicemente apponendo, sulla relativa scheda elettorale, una croce sul simbolo di Forza Italia».

Queste le dichiarazioni di Alfonso Urbani, commissario cittadino di Forza Italia Luino a sostegno della candidatura alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Andrea Pellicini.

«Tutto il centro destra è compatto a sostegno di un candidato autorevole e profondo conoscitore del territorio che ha già saputo declinare, al di là della sua storia familiare, le sue capacità amministrative sia come sindaco per oltre 10 anni che come amministratore provinciale e tuttora come consigliere comunale a Luino».