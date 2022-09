Uyba in campo a Busto, test amichevole con il Club Italia

Sfumata la prevista “rivincita” con Casalmaggiore, per via dell’affaticamento che ha costretto diverse giocatrici cremonesi a un riposo supplementare, la E-Work Busto Arsizio non salterà comunque il test previsto a metà settimana.

Mercoledì 28, dalle ore 17, la squadra di coach Marco Musso giocherà un match amichevole contro il Club Italia, la formazione “federale” composta da diverse giovani di grande avvenire (anni fa utilizzò proprio Busto come campo di casa) che nella prossima stagione militerà nel campionato di A2.

La necessità di abituarsi al gioco e alle partite ha spinto le Farfalle ad allestire questo, che sarà il secondo test match pre-campionato: si giocherà alla E-Work Arena di viale Gabardi e per i tifosi ci sarà sia la possibilità di assistere al match dal vivo (ingresso gratuito) sia di seguirlo online sulla pagina Facebook della società.

Nel sestetto bustocco, oltre alle assenti per le nazionali, mancherà ancora Alice Degradi che però sta migliorando sotto il profilo fisico e potrebbe presto riprendere a lavorare a pieno ritmo. Ci sarà invece Chiara Bressan che si è già allenata normalmente con le compagne. Nel fine settimana poi ci sarà il torneo di Chiavenna.

Intanto ad Anheim in Olanda la nazionale maggiore – con la albizzatese Caterina Bosetti – prosegue nell’impegno dei Mondiali. Dopo aver superato sia il Camerun sia Porto Rico per 3-0 (ma con le caraibiche non è stato semplice) per le azzurre di Mazzanti c’è il Belgio.