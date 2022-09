A Varese le Lombardiadi, sfida tra i volontari under 32

Domenica 2 ottobre, presso la scuola Media Statale “Silvio Pellico” a Varese, andranno in scena le Lombardiadi, evento rivolto ai Giovani CRI di Regione Lombardia.

L’obiettivo della manifestazione, che vuole essere un momento di festa e di partecipazione quali erano le Olimpiadi ad Atene, permetterà ai volontari under 32 di conoscersi, divertirsi insieme e fare squadra tra sfide e quiz. Le parole d’ordine saranno partecipazione, educazione e innovazione.



Il programma della giornata

L’arrivo delle squadre e l’accredito è previsto per le ore 9, seguirà l’inaugurazione e l’inizio delle prove (cinque a cui si aggiungerà una prova extra Escape Room), quindi il pranzo, la ripartenza delle competizioni, alle 18 la premiazione della squadra vincitrice e l’aperitivo in musica. All’interno della location, durante tutta la mattinata e durante la pausa pranzo, sarà presente la Fiera delle Attività, dove i referenti regionali saranno a disposizione dei giovani per confrontarsi e rispondere a domande.



Partecipazione e amicizia

“Nel 2017 abbiamo scritto la Strategia di Croce Rossa Italiana verso la Gioventù e la partecipazione è stata una delle direttrici – spiega Martina Bertoli, Vice Presidente Regionale e Rappresentante della Gioventù – In questi ultimi tempi, tuttavia, la partecipazione che ci eravamo immaginati 5 anni fa è venuta meno per cause ben note. Le Lombardiadi nascono quindi con lo scopo di riprendere l’organizzazione di eventi e attività, così da permettere ai giovani CRI la partecipazione, creando entusiasmo e voglia di impegnarsi nel volontariato. Durante l’evento di domenica 2 ottobre ogni volontario si confronterà, supererà prove, potrà conoscere ancora meglio la CRI e si divertirà facendo amicizia con gli altri 250 volontari presenti”.