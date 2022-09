Via al nuovo corso per soccorritori dell’Sos Valbossa

Si terrà martedì 11 ottobre alle ore 20.30 nella sede dell’Sos Valbossa ad Azzate (in via Giugno 8) la serata di presentazione del nuovo corso di 42 ore.

Cristina Crosta responsabile dell’associazione nel video spiega in cosa consiste il corso e quali sono i servizi offerti dall’Sos Valbossa: «Si tratta – dice – di un corso per soccorritori accreditati al quale speriamo partecipino tantissimi giovani. Abbiamo bisogno di un ricambio generazionale ma non è solo questo: è un’esperienza viva». I volontari attivi sono un centinaio e i dell’Sos Valbossa dipendenti undici.