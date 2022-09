Volare con ITA, tutto quello che bisogna sapere

Per chi è alla ricerca di nuove idee di viaggio, vale la pena considerare le innumerevoli destinazioni aeree offerte da ITA Airways, e scegliere comodamente fra mete e scali per volare in Italia e nel mondo. Tante e apprezzabili le soluzioni, di cui sapere di più attraverso le informazioni online su prodotti, servizi e procedure proposte dalla compagnia.

Grazie alla piattaforma web, facile, intuitiva e veloce da consultare, si possono scorrere le info sui servizi disponibili, procedendo attraverso le aree dedicate a prenotazioni, Check-in, orari voli e partenze, considerando al contempo il peso bagaglio a mano con ITA, oppure ottenendo l’assistenza necessaria per organizzare il viaggio e spostarsi in tutta sicurezza.

Informazioni sui voli e un mare di offerte tutto l’anno

Chi desidera sfruttare le migliori offerte di volo, valutare le proposte convenienza contemplate dai last minute, può procedere considerando le destinazioni di volo italiane e straniere targate ITA Airways, corredate di tutti i dettagli su orari e partenze. Per essere sempre informati, e lasciarsi ispirare, non resta che leggere le news, le rubriche e le info sui nuovi voli, disponibili sul sito e aggiornate costantemente.

Attraverso il sito è estremamente facile consultare termini e condizioni delle offerte per l’Italia, l’Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente, al pari delle comunicazioni sulla Tariffa Light, la classe Superior e le offerte riservate a chi ha fra i 12 e i 25 anni, il tutto visitando agevolmente le pagine online dedicate.

ITA Airways dispone di voli diretti verso 61 destinazioni per l’Italia e tutto il mondo, tra cui Roma Fiumicino, Milano Linate, Catania Fontanarossa, Barcellona, Londra, Amsterdam, Los Angeles, Miami e New York.

Prenotazioni e classi di viaggio

Prenotare online il biglietto aero ITA Airways è facile. Semplice verificare se si tratta di un titolo di viaggio flessibile, di cui non si perde la prenotazione, anche nel caso in cui il volo dovesse essere cancellato o subire modifiche.

Per viaggiare con il massimo del comfort è possibile scegliere fra cinque classi di viaggio, ricche di servizi dedicati, per soddisfare ogni esigenza, indipendentemente dalla destinazione. Si tratta di 5 soluzioni quali Business Class Lungo Raggio, Business Class Medio Raggio, Superior, Premium Economy e Economy.

Servizi aggiuntivi, dalla scelta del posto al bagaglio extra

Per un’esperienza di viaggio unica, si può approfittare dei servizi aggiuntivi, soluzioni ideali che vanno dalla scelta del posto alla comodità di volare in comfort economy, dalla sottoscrizione di un’assicurazione per volare in sicurezza all’acquisto online di uno spazio bagaglio extra, da effettuarsi anche durante le operazioni di Check-in online, il tutto semplicemente utilizzando la carta di credito.

Per i bagagli a mano, che superano il peso o le dimensioni consentite, oppure per i bagagli da imbarcare in stiva, è previsto il pagamento di un supplemento a tratta per il primo bagaglio. Per il bagaglio sono previste tariffe diverse in considerazione di voli nazionali, internazionali, intercontinentali, e una serie di possibili rimborsi in circostanze quali la cancellazione del volo, malattia o morte di parenti stretti.

Check-in online

Fare il check-in online non è un obbligo ma una comodità, soprattutto nel caso in cui si viaggi privi di bagaglio. Poter procedere on line alle operazioni di registrazione è utile perché non è più necessario arrivare in aeroporto diverse ore prima della partenza. In fase di check-in online, se già non si è scelto il posto in base alla classe di appartenenza, è possibile selezionare la postazione considerando gli spazi disponibili, e il supporto dei criteri di sicurezza.

Offerte e tariffe

Grazie alle tante offerte si può ottenere il massimo della convenienza. ITA Airways propone una lista di opportunità risparmio grazie all’offerta giovani, alla soluzione business to business, alla RomaMilano, alla promozione Special Days. Interessante la soluzione FlightPass, che consente all’utente di creare pacchetti di voucher prepagati da utilizzare per l’emissione successiva di biglietti su una singola tratta.

Chi risiede in Sicilia può agevolmente approfittare dell’offerta Sicilia Vola, che garantisce uno sconto del 30% sull’acquisto di un biglietto aereo da/per Palermo o Catania per viaggi nazionali o internazionali solo in Europa.

Organizzare il viaggio

Per organizzare al meglio il viaggio è utile sfruttare le potenzialità delle pagine dedicate alle informazioni, con dettagli su documenti di viaggio, assistenze speciali, future mamme, bambini e animali domestici.