Addio a Phil Read, due volte campione mondiale con MV Agusta

Se n’è andato a 83 anni (era nato il 1° gennaio del ’39) il pilota motociclistico inglese Phil Read, una delle icone mondiali dello sport delle due ruote a motore grazie a una lunga serie di successi a partire dai sette titoli iridati conquistati nel Motomondiale per un totale di 52 gran premi vinti nelle diverse classi.

Dopo aver portato alla vittoria Yamaha e Norton, Read ha trionfato anche con MV Agusta contribuendo così alla leggendaria epopea della Casa varesina. Con le moto di Cascina Costa il campione di Luton vinse due mondiali consecutivi nella classe regina (allora era la 500) nel 1973 e nel 1974 mentre nel ’75 fu secondo alle spalle di Agostini passato nel frattempo alla Yamaha. Con il fenomenale bergamasco non mancarono attriti e rivalità come normale tra due talenti di quel genere. (foto dal profilo FB di Read)

Il palmares di Read con MV Agusta è notevole perché oltre ai due titoli individuali il pilota britannico contribuì ai Mondiali Marche del ’72 (in 350 e 500) e ’73 (nella 500) e conquistò 10 gran premi nelle 500 e uno nella classe 350. Dopo il ritiro dal mototomondiale poi, Read fece in tempo a imporsi in un altro appuntamento simbolo delle corse, il Tourist Trophy.

Malato da tempo di cancro, dopo essere guarito dal covid, Read è morto ieri – giovedì 6 ottobre – a Canterbury. Era il più anziano vincitore della classe regina del Motomondiale.